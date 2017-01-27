05:55 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике: "Иньеста - это Гарри Поттер, он творит магию"

0
0
0

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отметил, что Денис Суарес сможет заменить Андреса Иньесту, если будет прогрессировать. По его словам, это трудно сделать, так как Иньеста творит магию. 

- Денис Суарес, конечно, мог бы заменить Иньесту, - приводит sport.es слова Энрике. - Он должен прогрессировать. Но Иньеста - это Гарри Поттер, он творит магию. Сложно найти еще одного такого же. И все же я надеюсь, что Денис сможет стать ему заменой. Ему нужно стать более эффективным. Он умеет работать с мячом, но еще и может делать это без мяча. Это очень важно. 

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ