Луис Энрике: "Игра с "Реалом" не будет решающей в борьбе за чемпионство"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике не считает, что предстоящий матч чемпионата Испании с "Реалом" будет иметь решающее значение в борьбе за чемпионство. Перед этой встречей каталонцы уступают мадридцам в турнирной таблице шесть очков.

– Я не думаю, что эта игра имеет решающее значение. При любом исходе, – цитирует A Bola Луиса Энрике. – Это всего лишь 14-й тур. "Реал" может увеличить отрыв, но сейчас для титула это не имеет значения. Мы же непременно хотим выиграть, чтобы подарить радость нашим болельщикам.