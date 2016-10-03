Луис Энрике: "Беру на себя ответственность за поражения от "Сельты"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 7-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (3:4) выразил сожаление по поводу поражения и взял на себя ответственность за результат. Специалист вместе с тем отметил игру своей команды во втором тайме.

– В первом тайме мы проиграли все дуэли, – приводит Tmw слова Энрике. – "Барселона" сопротивлялась до 20-й минуты. Счет 0:3 после первого тайма казался приговором, но мы едва не заработали очко, благодаря игре во втором тайме. Естественно, я беру на себя всю ответственность за этот результат. Выбор был сделан, а сейчас указывать на ошибки очень легко. Мы должны и можем прибавлять.