Луис Энрике: "Барселона" сейчас на пике формы"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 37-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (4:1) отметил, что команда демонстрирует хорошую форму в конце сезона. По его словам, в этом поединке каталонцы смогли оказать давление на соперника, что принесло положительный результат.

- Мы оказали давление на "Лас-Пальмас", - приводит Marca слова Энрике. - Эта команда умеет работать с мячом, поэтому могла доставить нам проблемы. Но мы сыграли умно, я доволен командой. У нас осталась одна игра, в которой нужно победить. Тогда шансы на чемпионство у "Барселоны" останутся. Сейчас команда идеально готова, она на пике формы.