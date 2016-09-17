Луис Энрике: "Барселона" играла воодушевленно"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике остался доволен победой над "Леганесом" (5:1) в матче чемпионата Испании. Он подчеркнул, что ему понравилось отношение игроков к работе.

– Это важная победа. Как и все победы, в принципе, – цитирует AFP Луиса Энрике. – Но соперник был силен, хорошо прессинговал без мяча. "Леганес" пытался усложнить нам работу. Но мы знали, как правильно использовать пространство. Команда играла воодушевленно. Действия "Леганеса" нас беспокоили, вынуждая при этом играть активнее и использовать образующиеся свободные зоны. С самого начала мы были активны. Мне понравилось отношение команды к игре. Думаю, мы сделали все правильно, чтобы заслуженно победить.