Луис Энрике: "Барселона" будет бороться до конца"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике считает, что его команда заслуженно обыграла "Эспаньол" (3:0) в матче чемпионата Испании. При этом первый тайм встречи закончился нулевой ничьей.

– Темп игры был нам на руку, мы должны были только чуть ускориться, – цитирует AFP Луиса Энрике. – Я доволен производительностью команды, это заслуженная победа. Команда проявила себя зрелой, правильно проанализировала ситуацию на поле и сохраняла компактность все 90 минут игры. К концу сезона мы подходим со ста процентами силы и внимания. У нас цели – чемпионат и Кубок Испании. Будем бороться до конца.