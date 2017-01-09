Луис Энрике: "Барса" заслуживала победы в игре с "Вильярреалом" – футбол не всегда справедлив"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 17-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (1:1) выразил сожаление по поводу результата встречи. Каталонцы ушли от поражения на 90-й минуте, однако специалист уверен: его команда заслуживала победы.

– "Барселона" заслуживала большего, – приводит официальный сайт клуба слова Энрике. – Мы должны были побеждать. Футбол не всегда справедлив. "Вильярреал" старается играть, у них качественные футболисты. Эта команда имеет свой стиль и хорошо действует с мячом и без. Мне же не в чем упрекнуть своих подопечных, потому мы провели отличный матч.