Луи ван Гал: "Блинду было бы лучше перейти в "Барселону"

Бывший главный тренер "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал предположил, что голландский защитник "красных дьяволов" Дэйли Блинд мог бы хорошо себя проявить в чемпионате Испании. По мнению специалиста, его соотечественник подойдет "Барселоне".

- Дэйли Блинду было бы лучше отправиться в "Барселону", чем оставаться в "МЮ", - цитирует Daily Mail ван Гала. - В Манчестере он даже не всегда попадает в заявку. Дэйли может играть на разных позициях, в "Барсе" он никогда не будет смотреть матчи с трибуны. Думаю, он подойдет им. Уровень и стиль игры Блинда больше подходят для Испании, чем для Англии. Он может действовать как центральный защитник с хорошим первым пасом, может быть опорником или атакующим левым защитником. Да, ему все это по силам.

В текущем сезоне Блинд провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.