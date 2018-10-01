Лучший в мире футболист до сих пор использует старый телефон

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, несмотря на крупные заслуги и солидные доходы, остается скромным человеком. Как сообщается в Твиттере Football Funnys, 33-летний игрок в быту использует iPhone 5, выпущенный в 2012 году. Отметим, что Модрич зарабывает 180 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
This is Luka Modric– FootballFunnys (@FootballFunnnys) 1 октября 2018 г.
Earns £180,000 weekly
He’s a World Cup finalist
2018 FIFA World Best Player
And he still uses his old iPhone 5
What a humble guy!! pic.twitter.com/0fFjBsTNa3
24 сентября Модрич был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.
В сезоне-2017/18 Модрич стал победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира-2018, где проиграл Франции (2:4).
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