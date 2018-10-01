Лучший в мире футболист до сих пор использует старый телефон

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, несмотря на крупные заслуги и солидные доходы, остается скромным человеком. Как сообщается в Твиттере Football Funnys, 33-летний игрок в быту использует iPhone 5, выпущенный в 2012 году. Отметим, что Модрич зарабывает 180 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

This is Luka Modric

Earns £180,000 weekly

He’s a World Cup finalist

2018 FIFA World Best Player



And he still uses his old iPhone 5



What a humble guy!! pic.twitter.com/0fFjBsTNa3 – FootballFunnys (@FootballFunnnys) 1 октября 2018 г.

24 сентября Модрич был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

В сезоне-2017/18 Модрич стал победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира-2018, где проиграл Франции (2:4).