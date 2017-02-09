22:26 | ФУТБОЛ — Испания

Лучший бомбардир "Эйбара" продлил контракт с клубом

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Нападающий "Эйбара" Серхио Энрич подписал новое соглашение с командой, информирует клубная пресс-служба. Новый контракт 26-летнего форварда действует до лета-2019. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Энрич забил 8 голов в 21 матче, четыре из которых пришлись на последние три игры. Также на его счету четыре результативные передачи.

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