Лучший бомбардир "Эйбара" продлил контракт с клубом

Нападающий "Эйбара" Серхио Энрич подписал новое соглашение с командой, информирует клубная пресс-служба. Новый контракт 26-летнего форварда действует до лета-2019. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Энрич забил 8 голов в 21 матче, четыре из которых пришлись на последние три игры. Также на его счету четыре результативные передачи.

✍️ Sergi Enrich renueva por SD Eibar hasta 2019

🎉 Zorionak! Felicitats!

➡️ https://t.co/5tsBkDSRRX pic.twitter.com/cL84BoKpDv – SD Eibar (@SDEibar) 9 февраля 2017 г.