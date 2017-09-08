Лучшие матчи чемпионата Испании в следующем сезоне могут пройти за пределами страны

Испанская лиги в будущем планирует проводить лучшие матчи чемпионата за пределами страны, информирует Football Espana. Это может произойти уже в следующем сезоне. Возможное место проведения – Китай или США.

– Чемпионат Испании – это мировое развлечение, и мы хотим увеличить международную привлекательность чемпионата, – отметил президент лиги Хавьер Тебас. – Мы обсуждаем возможность проведения матчей чемпионата за пределами Испании. Пока переговоры на ранней стадии, однако мы поддерживаем эту идею.