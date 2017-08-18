Луан вместо "Спартака" может продолжить карьеру в "Атлетико"

Нападающий "Гремиу" Луан, который недавно отказался переходить в "Спартак", может продолжить карьеру в "Атлетико", информирует Zero Hora. Мадридский клуб предложил за 24-летнего бразильца 20 миллионов евро. Однако "Гремиу" хочет 24 миллиона. Пока стороны не пришли к соглашению.

Отметим, что "Атлетико" запрещено регистрировать новичков в течение двух трансферных периодов за нарушение правил трансферов футболистов, не достигших возраста 18 лет. Клуб не может заявлять новых игроков до зимы 2018 года.

Ранее сообщалось, что Луан может перейти в "Спартак". Сумма трансфера составляла порядка 22 - 25 миллионов. Красно-белые уже согласовали трансфер с клубом, но не смогли договориться с самим игроком. Также на форварда претендовала "Сампдория".