"Ложь продолжается. Парни, прекращайте". Бензема продолжает войну со СМИ, которые сватают его в "Милан"

Форвард "Реала" Карим Бензема во второй раз отреагировал на сообщения о его переговорах с "Миланом".

Накануне игрок обвинил авторитетного итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио во влжи, после чего якобы связанный с россонери посредник Людовик Фаттиццо подтвердил факт переговоров.

- Ложь продолжается. Обманщик. Парни, прекращайте, – написал Бензема в своем Инстаграме, который читают 24 миллиона человек.

Бензема продолжает жечь. Теперь он обвинил авторитетного журналиста Ди Марцио во лжи //

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