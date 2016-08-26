Лопетеги не вызвал Касильяса в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Хуан Лопетеги объявил состав на ближайшие матчи. 49-летний специалист, возглавивший команду этим летом, не вызвал на товарищескую игру против Бельгии и поединок отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Лихтенштейном голкипера Икера Касильяса, вместо которого был приглашен Адриан из "Вест Хэма". Также из игроков, участвовавших в матчах Euro-2016, не нашлось места в команде Эктору Бельерину, Хуанфрану, Бруно Сориано, Сеску Фабрегасу, Педро и Аритсу Адурису.

Полностью состав сборной Испании на ближайшие матчи выглядит следующим образом:

вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Икер Касильяс ("Порту", Португалия), Адриан ("Вест Хэм", Англия);

защитники: Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль (Оба - "Реал"), Марк Бартра​ ("Боруссия" Д, Германия), Серхи Роберто, Жерар Пике, Жорди Альба, (все – "Барселона"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Хави Мартинес ("Бавария", Германия);

полузащитники: Серхио Бускетс, ("Барселона"), Тиагу Алькантара ("Бавария", Германия), Давид Сильва ("Манчестер Сити", Англия), Марко Асенсио, Лукас Васкес (Оба - "Реал"), Коке, Сауль Ньигес (Оба - "Атлетико");

нападающие: Альваро Мората ("Реал"), Нолито ("Манчестер Сити", Англия), Диегу Коста​ ("Челси", Англия), Витоло ("Севилья"), Пако Алькасер ("Валенсия").