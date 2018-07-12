Лопетеги назвал свой штаб в "Реале"

Новый главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги обнародовал имена своих помощников.

В штаб специалиста войдут ассистент Пабло Санс, Оскар Каро, Хосе Конде, Антонио Пинтус и Хавбер Майорал, которые будут отвечать за физподготовку, а также тренер вратарей Хуан Каналес. Пинтус ранее работал в штабе предыдущего тренера Зинедина Зидана.

Лопетеги был уволен с поста главного тренера сборной Испании накануне старта ЧМ-2018 после того, как стало известно о его назначении в "Реал".