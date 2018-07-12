09:42 | Футбол — Испания

Лопетеги назвал свой штаб в "Реале"


Новый главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги обнародовал имена своих помощников.

В штаб специалиста войдут ассистент Пабло Санс, Оскар Каро, Хосе Конде, Антонио Пинтус и Хавбер Майорал, которые будут отвечать за физподготовку, а также тренер вратарей Хуан Каналес. Пинтус ранее работал в штабе предыдущего тренера Зинедина Зидана.

Лопетеги был уволен с поста главного тренера сборной Испании накануне старта ЧМ-2018 после того, как стало известно о его назначении в "Реал".

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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