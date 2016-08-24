Лопетеги и Касильяс обсудили будущее вратаря в сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги обсудил с голкипером "Порту" Икером Касильясом его будущее в национальной команде. После Euro-2016 Касильяс намекнул на уход из сборной, поскольку оказался на скамейке запасных. Лопетеги, назначенный на пост наставника после турнира, признался, что не знает пока ничего о будущем Касильяса. Как сообщает A Bola, они встретились сегодня, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Ожидается, что Касильясу будет предложено место в тренерском штабе после окончания карьеры.