Лионель Месси: "Зидан выбрал хорошее время, чтобы уйти, он выиграл практически все"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметил, что Зинедин Зидан правильно выбрал время для ухода с поста главного тренера "Реала". В конце мая француз покинул команду после 2,5 лет руководства.

- Я был очень удивлен, ведь никто не ожидал такого, - приводит Mundo Deportivo слова Месси. - Думаю, у него были причины, но я их не знаю. Он выбрал хорошее время, чтобы уйти, он выиграл практически все. Никто не сможет его упрекнуть

Напомним, Зидан на посту главного тренера "сливочных" выиграл девять трофеев, в том числе три лигочемпионских титула подряд.