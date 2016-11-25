Лионель Месси: "Зависит ли "Барселона" от моей игры? Меня этот вопрос не беспокоит"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что его не сильно интересует вопрос о зависимости каталонской команды от его игры. По словам 29-летнего аргентинца, результаты, которые показывает лучший клуб мира, не могут зависеть от одного игрока.

- Зависит ли "Барселона" от моей игры? Меня этот вопрос не беспокоит, и мне не льстят эти разговоры, - приводит Marca слова Месси. - Мне выпала честь играть в лучшей команде мира, которая не зависит от игры одного футболиста. Так что я не думаю об этом.

Ранее мнение о том, что "Барселона" не зависит от игры Месси, высказал полузащитник каталонской команды Рафинья.