Лионель Месси: "Я пожертвовал многим ради карьеры"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в интервью мексиканской версии журнала Esquire заявил, что пожертвовал многим ради карьеры. Также форвард добавил, что понимает болельщиков сборной Аргентины.

– Чтобы стать высококлассным футболистом, мне приходилось многим жертвовать, но не большим, чем любому мужчине, который работает, чтобы обеспечить достойную жизнь для своей семьи, – сказал Месси. – С самого детства я жил вне дома, без семьи, братьев и друзей. Было трудно, но я сделал свой выбор.

Критика меня не волнует, все знают, что сейчас футболисты постоянно находятся под давлением. Я понимаю болельщиков сборной Аргентины, которые просят выиграть какой-нибудь титул, но мы сами хотим этого не меньше, чем они.