19:20 | Футбол — Испания

Лионель Месси: "Вернуться в чемпионат Аргентины - это мечта, но..."

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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью телеканалу TyC Sports, в котором он рассказал о своем будущем. По его словам, он не знает, где будет выступать дальше. При этом он подчеркнул, что хотел бы завершить карьеру в "Ньюэллзе".

– Я не заглядываю в будущее, понятия не имею, что со мной произойдет завтра. Живу сегодняшним днем, в каждый момент наслаждаюсь тем, что делаю, что в конце каждой недели имею возможность играть в футбол – вот, что занимает мою голову. Когда придет момент, я приму решению, где захочу остановиться, и что буду делать дальше. Пожалуй, я хотел бы играть в "Ньюэллзе", закончить там карьеру. Вернуться в чемпионат Аргентины – это мечта. Но реальность такова, что никогда не знаешь, что тебя ждет за углом.

Полностью интервью Месси

 
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баламошка

За углом тебя ждёт Спартак. Попробуешь один раз волшебный борщ и больше не захочешь уезжать-------------инородный эксперт баламошка, снежинка на ладошке Фули.

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