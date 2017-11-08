Лионель Месси: "Вернуться в чемпионат Аргентины - это мечта, но..."

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью телеканалу TyC Sports, в котором он рассказал о своем будущем. По его словам, он не знает, где будет выступать дальше. При этом он подчеркнул, что хотел бы завершить карьеру в "Ньюэллзе".

– Я не заглядываю в будущее, понятия не имею, что со мной произойдет завтра. Живу сегодняшним днем, в каждый момент наслаждаюсь тем, что делаю, что в конце каждой недели имею возможность играть в футбол – вот, что занимает мою голову. Когда придет момент, я приму решению, где захочу остановиться, и что буду делать дальше. Пожалуй, я хотел бы играть в "Ньюэллзе", закончить там карьеру. Вернуться в чемпионат Аргентины – это мечта. Но реальность такова, что никогда не знаешь, что тебя ждет за углом.