Лионель Месси: "Уход Неймара изменил стиль игры "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметил, что переход нападающего Неймара в "ПСЖ" хорошо сказался на каталонской команде. Также аргентинец подчеркнул, что хорошие результаты защитника Самюэля Юмтити – следствие упорных тренировок.

– Уход Неймара изменил стиль игры "Барселоны", – цитирует World Soccer Месси. – Мы потеряли некоторые возможности в атаке, но это здорово помогло нам в оборонительным плане. В настоящее время у "Барселоны" хороший центр поля, соблюден баланс – это делает нашу защиту сильнее.

Что касается Юмтити, он много тренируется изо всех сил. Он хороший парень вне поля. Я не слышал о нем до того, как он приехал в "Барселону". Я вижу как он тренируется и потому не удивляюсь тому, что он демонстрирует на поле.

Напомним, летом Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ" за рекордные 222 миллиона евро.