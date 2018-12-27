Лионель Месси: "Старший сын имеет несколько замечаний к моей игре в "Барселоне"

Нападающий и капитн "Барселоны" Лионель Месси признался, что его сыновья Тьяго и Матео часто обсуждают с ним игры каталонского клуба, сообщает Marca.

– Оба очень любят футбол. Тьяго понимает больше, потому что он старше и обсуждает все, связанное с игрой. Он очень вовлечен. Требователен ли он к отцу? Да, да… У меня уже есть пара критических замечаний. Он следит за "Барселоной", за Ла Лигой и Лигой чемпионов. Ему это нравится, он задает вопросы и говорит мне, когда дела идут не так хорошо.

Правда ли, что когда "Барселона" проигрывает, я не говорю дома о футболе? Так было раньше, но не сейчас. Всегда трудно переваривать поражения и плохую игру, но Тьяго заставляет меня комментировать произошедшее, и объяснить, почему мы не выиграли. Сейчас мы говорим намного больше, – приводит слова Месси Marca.

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