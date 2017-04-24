Лионель Месси: "Сделали важный шаг в борьбе за чемпионство"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси после победы над "Реалом" (3:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании отметил, что каталонцы сделали важный шаг в борьье за чемпионство. Аргентинец в этой встрече оформил дубль. "Барселона" догнала "Реал" и вышла на первое место по дополнительным показателям. Однако у "Королевского клуба" есть игра в запасе.
– Мы отправились на "Сантьяго Бернабеу" за победой, чтобы сохранить шансы в борьбе за титул чемпиона. Впереди еще долгий путь, но мы вернулись с выездного матча с радостью, сделав важный шаг, – написал Месси в "Фейсбуке".
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
shpasic да Реал-то ещё оступится - у них более напряжённый график из-за ЛЧ - меньше времени на восстановление. ____________________оступится? проиграет? или дважды вничью скатает?
18:34
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Ботаникум Очень важно, что вы проявили ХАРАКТЕР ПОБЕДИТЕЛЯ, которого, к сожалению, по ходу этого сезона "Барселоне" НЕ ВСЕГДА ХВАТАЛО!!!! ___________________________________ бла бла бла, а ювентусу не хватает этого характера с конца 90-тых годов, когда они последний раз брали лигу чемпионов. А Реалу не хватает чемпионской медали победителя Ла Лиги с 2012 года. а у месси 4 побед в ЛЧ, у Роналду 3, у месси 31 командных трофея у Роналду 20... Так кому что нужнее?
18:33
shpasic
да Реал-то ещё оступится - у них более напряжённый график из-за ЛЧ - меньше времени на восстановление.
18:33
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
О чемпионстве ни слова. Ха 6 оставшихся игр Реалу нужно либо еще раз проиграть, либо дважды сыграть вничью
18:30
Ботаникум
Очень важно, что вы проявили ХАРАКТЕР ПОБЕДИТЕЛЯ, которого, к сожалению, по ходу этого сезона "Барселоне" НЕ ВСЕГДА ХВАТАЛО!!!!
18:20