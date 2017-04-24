Лионель Месси: "Сделали важный шаг в борьбе за чемпионство"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси после победы над "Реалом" (3:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании отметил, что каталонцы сделали важный шаг в борьье за чемпионство. Аргентинец в этой встрече оформил дубль. "Барселона" догнала "Реал" и вышла на первое место по дополнительным показателям. Однако у "Королевского клуба" есть игра в запасе.

– Мы отправились на "Сантьяго Бернабеу" за победой, чтобы сохранить шансы в борьбе за титул чемпиона. Впереди еще долгий путь, но мы вернулись с выездного матча с радостью, сделав важный шаг, – написал Месси в "Фейсбуке".