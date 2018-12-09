Лионель Месси: "Рад забитым мячам, но еще более рад победе "Барселоны"

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал победу в матче 15-го тура чемпионата Испании над "Эспаньолом" (4:0). 31-летний аргентинец отметился дублем в этой игре.

– С самого начала встречи мы пытались доминировать над соперниками, – приводит слова Месси Football Espana. – "Эспаньол" высоко нас встречал, но мы были лучше. Голы со штрафных? Я постоянно соблюдаю определенные ритуалы при стандартах. Я рад забитым мячам, а еще больше рад победе команды.

В текущем сезоне Месси сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач.

"Барселона" занимает первое место с 31 очками в чемпионате Испании. "Эспаньол" – девятый с 21 баллами.

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