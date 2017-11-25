Лионель Месси: "Рад продолжить работу с клубом, который является моим домом"

Нападающий "Барселоны"​ Лионель Месси рад подписанию нового контракта с каталонским клубом. 30-летний аргентинец поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2021 года.

– Я рад продолжить работу с клубом, который является моим домом, – цитирует пресс-служба клуба Месси. – Моя мечта – закончить мою карьеру в "Барсе", и мы движемся по этому пути. Моя цель состоит в том, чтобы продолжить выигрывать трофеи и писать историю. Нам посчастливилось выиграть много титулов и надеюсь, что в будущем их будет еще больше.

Месси продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года