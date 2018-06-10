Лионель Месси: "Приказ атаковать меня поступил из Мадрида"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси считает, что его проблемы с налоговыми органами Испании были искусственно созданы по приказу из Мадрида. Аргентинец признался, что ему было непросто переживать связанное с этим давление.

– С этой точки зрения год получился сложным, – цитирует sport.es Месси. – Было тяжело. Конечно, я не впал в депрессию, но меня атаковали, говорили всякое обо мне, о моем отце, о моем народе. Это было нелегко. Мне посчастливилось ощутить поддержку "Барселоны", каталонцев, болельщиков. И это облегчало бремя. Думаю, что поступил определенный заказ, приказ атаковать меня. Он поступил из Мадрида. Я знал, что это так.