Лионель Месси: "Не думаю, что в будущем будем дружить с Роналду"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, что на получение "Золотого мяча" есть несколько претендентов, кроме самого аргентинца и форварда "Реала" Криштиану Роналду. По его словам, он не общается с португальцем вне футбольного поля.

– Роналду – не единственный конкурент на получение "Золотого мяча", – цитирует La Gazzetta dello Sport Месси. Сейчас есть много других хороших футболистов, которые могут получить эту награду. В последнее время "Золотой мяч" вручался нам с Роналду, но на него также могут претендовать Неймар, Мбаппе или Суарес.

Не знаю, станем ли мы с Роналду друзьями в будущем. Дружба появляется после того, как люди вместе проводят какое-то количество времени. Меня с ним никакие отношения не связывают. Мы общаемся и видимся только на церемониях вручения наград.