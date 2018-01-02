Лионель Месси: "Не думаю, что когда-нибудь стану тренером"

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси подчеркнул, что еще не достиг своего максимального уровня. Форвард отметил, что в кругу семьи крайне редко разговаривает о футболе.

– Мне есть над чем работать, – цитирует Blic Месси. – Я еще не дошел до своего максимального уровня. Например, мне нужно улучшить исполнение пенальти.

Я живу обычной, семейной жизнью. Мне иногда хочется погулять с детьми, чтобы меня не останавливали болельщики на каждом шагу. Быть отцом – невероятное чувство, которое изменило меня во всех отношениях. На некоторые вещи теперь я смотрю совершенно по-другому. Роль отца – лучшее, что происходило в моей жизни. Это не передать словами.

Дома мы редко говорим о футболе. В "Барселоне" или в сборной должно произойти что-то невероятное, чтобы мы обсудили это во время семейного обеда.

Тренерская карьера? Не думаю, что буду тренировать. Хотя, кто знает... Когда-нибудь, возможно, я передумаю.