Лионель Месси: "Мы сделаем все, чтоб вернуть кубок Лиги чемпионов на "Камп Ноу"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси пообещал, что каталонская команда в предстоящем сезоне сделает все для победы в Лиге чемпионов.

- Обещаем, что в этом году мы сделаем все возможное для того, чтобы кубок Лиги чемпионов снова был на "Камп ноу", - сказал Месси на презентации перед матчем на Кубок Жоана Гампера против "Бока Хуниорс". - У нас есть план на будущее, и те, кто пришли в команду, помогут нам стать лучше. Прошлый год был хорошим, мы оформили дубль. Но мы остались без Лиги чемпионов. В этом сезоне мы сделаем все, чтоб завоевать его. Вперед, "Барса"! Вперед, Каталония!