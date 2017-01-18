Лионель Месси: "Мы с Криштиану Роналду уважаем друг друга"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси высоко оценил своего главного соперника последних лет форварда "Реала" Криштиану Роналду. Он высказал слова уважения португальцу, но отметил, что их соперничество не придает ему отдельной мотивации.

– Мы с Криштиану Роналду уважаем друг друга, – приводит coachmag.co.uk слова Месси. – Он отличный игрок, который достиг очень многого. Мотивирует ли меня наше соперничество? Моя мотивация всегда исходила из желания принести пользу "Барселоне", сборной Аргентины и болельщикам.