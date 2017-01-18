09:45 | ФУТБОЛ — Испания

Лионель Месси: "Мы с Криштиану Роналду уважаем друг друга"

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси высоко оценил своего главного соперника последних лет форварда "Реала" Криштиану Роналду. Он высказал слова уважения португальцу, но отметил, что их соперничество не придает ему отдельной мотивации.

– Мы с Криштиану Роналду уважаем друг друга, – приводит coachmag.co.uk слова Месси. – Он отличный игрок, который достиг очень многого. Мотивирует ли меня наше соперничество? Моя мотивация всегда исходила из желания принести пользу "Барселоне", сборной Аргентины и болельщикам.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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LeshaKZTZ

А я уважаю пирата, а я уважаю кота.

10:22

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