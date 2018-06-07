Лионель Месси: "Мы с Гризманном нашли бы взаимопонимание"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал новость о возможном переходе в команду нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

- С лучшими игроками мира легко находить взаимопонимание. Гризманн - именно такой, - цитирует аргентинца Mundo Deportivo. - Мы бы нашли с ним общий язык. Но решение принимает тренер. Не знаю, будет ли Антуан играть за нас, но чем больше у нас топ-игроков, тем лучше.

Сам француз ранее заявил, что пока не решил, где продолжит карьеру. В прошлом сезоне сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 15 голевых передач.