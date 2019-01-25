Лионель Месси: "Мы просим продолжить поиски Салы"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси призвал продолжить поиски пропавшего аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

- Пока сохраняются шансы, есть хотя бы тень надежды на успех, мы просим продолжить поиски Эмилиано. Я хочу поддержать семью и друзей Салы, - написал Месси в своем "инстаграме".

28-летний Сала, который должен был перейти из "Нанта" в "Кардифф", вечером 21 января вылетел из Франции на частном самолете. Воздушное судно пропало с экранов радаров в районе Нормандских островов. На данный момент поисково-спасательная операция завершена.