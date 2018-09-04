Лионель Месси: "Могу представить, что буду играть до 40 лет"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что пока не думает о том, чем будет заниматься после завершения карьеры. Форвард подчеркнул, что все его мысли сосредоточены только на выступлении за клуб.

– Могу представить, что буду играть до 40 лет, – цитирует Marca Месси. – Я не думал о том, чем займусь, когда перестану играть. Я не знаю этого. Я думаю о том, где я сейчас, о годах, которые я могу продолжать играть и ни о чем больше. Когда время придет, я найду, чем заняться. На данный момент я думаю о том, что произойдет, когда мой контракт подойдет к концу. Затем мы с руководством клуба решим, что делать.

Я думаю о том, чтобы остаться в Барселоне. Мои дети учатся здесь, у них есть друзья. Мы с семьей думаем об этом и ни о чем больше.

Действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года. К моменту его истечения аргентинцу исполнится 34 года.