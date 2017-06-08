Лионель Месси: "Криштиану Роналду - отличный футболист, я всегда уважал его"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси высоко оценил игру форварда "Реала" Криштиану Роналду. Аргентинец подчеркнул, что всегда с уважением относился к португальцу. Ранее нападающий "Королевского клуба" положительно отозвался о футболисте сине-гранатовых.

- Я всегда относился к нему точно так же, в свою очередь, он делал то же самое, - приводит ESPN слова Месси. - О нашем соперничестве говорят только в СМИ. Каждый из нас старается быть лучшим, но при беседах с ним я не придаю этому значения.

Криштиану Роналду - отличный футболист, обладающий большим количеством хороших качеств. Он является одним из лучших в мире.