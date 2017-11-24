Лионель Месси: "Индивидуальные призы – заслуга всей команды"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, получивший "Золотую бутсу", отметил, что это заслуга все команды. Аргентинец получил награду как лучший бомбардир сезона-2016/17.

О его победе стало известно еще в мае, однако церемония вручения состоялась только сегодня. В прошлом сезоне он забил 37 голов, набрав 74 зачетных очка. Вручил форварду награду победитель прошлого года, его партнер по команде Луис Суарес.

– Индивидуальные призы – это не только заслуга одного игрока, но и всей команды. Без партнеров я бы не забил голов, которые позволили выиграть этот приз, – цитирует Месси Marca.