16:24 | Футбол — Испания

Лионель Месси: "Индивидуальные призы – заслуга всей команды"

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, получивший "Золотую бутсу", отметил, что это заслуга все команды. Аргентинец получил награду как лучший бомбардир сезона-2016/17.

О его победе стало известно еще в мае, однако церемония вручения состоялась только сегодня. В прошлом сезоне он забил 37 голов, набрав 74 зачетных очка. Вручил форварду награду победитель прошлого года, его партнер по команде Луис Суарес.

Индивидуальные призы – это не только заслуга одного игрока, но и всей команды. Без партнеров я бы не забил голов, которые позволили выиграть этот приз, – цитирует Месси Marca.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Delavar-80

Лизнул, Лео, как всегда.. поэтому из твоих 5 золотых мячей по делу лишь 2-3 максимум.

16:34