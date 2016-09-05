00:28 | ФУТБОЛ — Испания

Лионель Месси: "Хотелось бы вернуться в "Ньюэлл'с Олд Бойз"

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Форвард "Барселоны" Лионель Месси подчеркнул, что хотел бы вернуться в свой прежний клуб "Ньюэлл'с Олд Бойз" перед завершением карьеры. По словам 29-летнего игрока, в детстве он мечтал выступать именно за эту команду. Футболист провел в аргентинском клубе пять лет.

– Мне бы хотелось вернуться, – приводит Goal слова Месси. – Я всерьез рассматриваю такой вариант, потому что мечтал об этом в детстве – играть в Аргентине за "Ньюэлл'с Олд Бойз" . Да, моя жизнь изменилась и пошла по иному пути, но я не сожалею.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Стоять, раб! Мы тебе ещё пока не разрешали из европейского футбола уходить! Лет 5 ещё будешь забивать голы, чтоб не так скучно было, маленький беспредельщик!

00:40

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