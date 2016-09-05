Лионель Месси: "Хотелось бы вернуться в "Ньюэлл'с Олд Бойз"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси подчеркнул, что хотел бы вернуться в свой прежний клуб "Ньюэлл'с Олд Бойз" перед завершением карьеры. По словам 29-летнего игрока, в детстве он мечтал выступать именно за эту команду. Футболист провел в аргентинском клубе пять лет.

– Мне бы хотелось вернуться, – приводит Goal слова Месси. – Я всерьез рассматриваю такой вариант, потому что мечтал об этом в детстве – играть в Аргентине за "Ньюэлл'с Олд Бойз" . Да, моя жизнь изменилась и пошла по иному пути, но я не сожалею.