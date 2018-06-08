Лионель Месси: "Хотел бы, чтобы Неймар вернулся в "Барселону", а не перешел в "Реал"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси сказал, что хотел бы, чтобы в команду вернулся форвард "ПСЖ" Неймар.

- Лично я хотел бы, чтобы Неймар вернулся в "Барселону". Это уникальный игрок, - цитирует аргентинца Mundo Deportivo. - Но правда в том, что это крайне маловероятно. Было бы здорово, если бы он снова играл за нас. Я хотел бы видеть его в "Барселоне". Если он перейдет в "Реал", то мне, честно говоря, это совсем не понравится.

Ранее в прессе появились слухи о том, что бразилец может покинуть "ПСЖ" в летнее трансферное окно. Главным претендентом на него считался "Реал". Сам форвард опроверг информацию о возможном уходе.

26-летний футболист в прошлом сезон провел 20 матчей в лиге 1 и забил 19 мячей при 14 голевых передачах.