Лионель Месси: "Для победы в Лиге чемпионов нужны лучшие игроки. Гризманн – один из них"

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси считает, что сезон-2017/18 сложился хорошо, несмотря на то, что команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, проиграв "Роме" (4:1 - дома, 0:3 - на выезде). Также форвард оценил возможность покупки каталонцами лидера атак "Атлетико" Антуана Гризманна.

Антуан Гризманн: "О моем будущем узнаете на следующей неделе"

Отметим, что накануне Месси назвал нападающего сборной Франции одним из восьми лучших игроков предстоящего чемпионата мира. В него не вошел форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

– "Барселона" провела впечатляющий год, – цитирует Sport.es Месси. – За весь сезон мы проиграли всего три матча, но нам не повезло вылететь из Лиги чемпионов. "Золотой дубль" – это очень хорошо.

– Променяли бы вы два титула на победу в Лиге чемпионов?

– Нет. Выиграть чемпионат и кубок было очень важно и непросто. Несмотря на то, что случилось в Лиге чемпионов, прошлый сезон был хорошим.

– Как вы думаете, подписание Ануана Гризманна – приоритет для "Барселоны"? Нужен ли он команде?

– Не знаю, входит ли он в число приоритетов. Но я согласен с мнением о том, что для победы в Лиге чемпионов нам нужны лучшие игроки. А Гризманн – один из них. Если клуб сможет купить его, я буду счастлив. Не знаю, приоритетен ли его трансфер. Все зависит от руководства. Я просто говорю, что для завоевания кубка Лиги чемпионов нужны лучшие, а Гризманн очень хорош.