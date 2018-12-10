Лионель Месси: "Дембеле нужен "Барселоне"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси считает, что команде нужен Усман Дембеле. Ранее сообщалось о многочисленных нарушениях дисциплины со стороны французского нападающего.

Футболист забил один из мячей в дерби против "Эспаньола" (4:0).

- Он очень хорош. Он хочет играть, провел хороший матч и забил важный гол, - цитирует Месси Goal.com. - Он нужен нам.

До этого стало известно, что Дембеле проспал тренировку "Барселоны". Он опоздал на два часа после чего, остался на поле по окончании занятия и работал в одиночестве.

Это уже не первый подобный случай для Дембеле в "Барселоне". Ранее за ним уже замечали неоднократные нарушения режимов сна и питания. В связи с этим появились новости о его возможном уходе.

В текущем сезоне Дембеле провел за "Барсу" 14 матчей в чемпионате Испании, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

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