Лионель Месси: "Буду играть за "Барселону" так долго, как хочет клуб"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси опроверг слухи о возможном переходе в "Манчестер Сити". Ранее в СМИ появилась информация о том, что английский клуб готов заплатить за 29-летнего аргентинца 100 миллионов фунтов стерлингов.

- Я всегда говорил, что "Барселона" дала мне все, и я буду играть за каталонцев так долго, как они хотят этого, - цитирует Coach Magazine Месси. - Что движет мной? Хочу выигрывать трофеи для моего клуба и сборной. Именно поэтому я никогда не оглядываюсь назад. Смогу сделать это, когда выйду на пенсию.