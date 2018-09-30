Лионель Месси: "Барселоне" нужно улучшать игру во многих аспектах"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси считает, что его команда должна улучшить результаты в ближайшее время. В последнем матче каталонцы сыграли вничью с "Атлетиком" (1:1).

– У нас есть команда, которая способна выигрывать любые матчи вне зависимости от обстоятельств, – цитирует GolTV Месси. – Наши последние результаты расстраивают, но мы должны сохранять спокойствие и помнить, что сезон очень длинный.

Мы до последнего пытались победить и имели много шансов забить еще. Могли рассчитывать на победу. Нам нужно улучшать игру во многих аспектах. Нельзя пропускать в каждом матче. Нужно защищаться более качественно.