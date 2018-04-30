Лионель Месси: "Барселона" в этом сезоне была намного лучше соперников"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси после победы над "Депортиво" (4:2) в 35-м туре чемпоината Испании отметил, что команда заслуживает похвалы за сезон. Каталонцы оформили 25-е чемпионство в истории клуба.

- Мы должны ценить эту победу и отпраздновать вместе с фанатами, - приводит Marca слова Месси. - Они этого заслуживают. В этом сезоне мы были намного лучше соперников, почти не проигрывали. Только два поражения. К сожалению, одно - в Лиге чемпионов.

Обидно, что Иньеста уходит без "требла". Но в любом случае уходит красиво. Он заслужил это своей работой.