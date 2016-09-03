Линекер возмущен, что в футбольном симуляторе у Месси передачи хуже, чем у Пайета

Экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер выразил недовольство в связи с тем, что в новом футбольном симуляторе FIFA 17 у полузащитника "Вест Хэма" Димитри Пайета пункт "пасы" выше, чем у нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Рейтинг передач француза равен 87, тогда как у аргентинца – 86.
"Это игра. Это не реальность. Месси – лучший распасовщик в истории. Видимо, разработчикам ударила моча в голову. Не принимайте это близко к сердцу", – написал на своей странице в твиттере Линекер.
It's a game. It's not real. Messi is the best passer ever. They are taking the piss! Don't take it to heart. https://t.co/OSoDLjG9jI– Gary Lineker (@GaryLineker) 2 сентября 2016 г.
баламошка
Грязный Гарри та ещё тролльчиха.
22:40
Thomas_Boy
Этот дурак уже заколебал.
22:28
alikmalikkk
Harry, FU, don't take it to heart, ответили разработчики популярной игры.
22:22