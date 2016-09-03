22:00 | ФУТБОЛ — Испания

Линекер возмущен, что в футбольном симуляторе у Месси передачи хуже, чем у Пайета

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Экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер выразил недовольство в связи с тем, что в новом футбольном симуляторе FIFA 17 у полузащитника "Вест Хэма" Димитри Пайета пункт "пасы" выше, чем у нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Рейтинг передач француза равен 87, тогда как у аргентинца – 86.

"Это игра. Это не реальность. Месси – лучший распасовщик в истории. Видимо, разработчикам ударила моча в голову. Не принимайте это близко к сердцу", – написал на своей странице в твиттере Линекер.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Грязный Гарри та ещё тролльчиха.

22:40

Thomas_Boy

Этот дурак уже заколебал.

22:28

alikmalikkk

Harry, FU, don't take it to heart, ответили разработчики популярной игры.

22:22

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