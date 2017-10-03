Лидер левой партии Испании похвалил Пике

Лидер испанской левой партии "Подемос" Пабло Иглесиас Туррион отметил, что защитник "Барселоны" Жерар Пике храбро отстаивает свое мнение. Ранее 30-летний игрок сборной испании поддержал референдум о независимости Каталонии и подверг критике испанских властей, которые препятствовали голосованию.

– Я не болельщик "Барсы" и не каталонец, но с гордостью увижу Пике, который храбро отстаивает свои мысли, в футболке сборной Испании, – написал Иглесиас в Твиттере.

Напомним, Пике неоднократно высказывался в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании. Футболист заявлял, что он готов уйти из сборной Испании из-за давления со стороны общественности и некоторых членов Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Вчера болельщики сорвали тренировку сборной Испании, освистав Пике. Фанаты также вывесили баннеры, в которых призывали его покинуть национальную команду.

Пике и другой защитник Испании Серхио Рамос поругались из-за ситуации с референдумом Каталонии. Игрок "Реала" обвинил футболиста "Барселоны" в дестабилизации настроений в национальной команде.