LFP: "Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" не был отменен, поскольку нам гарантировали безопасность болельщиков"

Руководство Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) сообщило, что решение не переносить встречу 7-го тура "Барселона" – "Лас-Пальмас" было принято после совещания с каталонским клубом и местной полицией. Проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра проходит без зрителей. Ранее сообщалось, что встреча может быть отменена. Причина – беспорядки, происходящие в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

– Хотели бы подтвердить, что в течение последних дней мы находились в постоянном контакте с "Барселоной" и местной полицией (Mossos), – гласит сообщение LFP. – Клуб и Mossos гарантировали LFP безопасность всех болельщиков, которые посетят "Камп Ноу". Мы подчеркиваем, что безопасность фанатов была гарантирована всеми сторонами. По этой причине LFP не увидела причин, по которым встречу стоило переносить.

Трансляция матча "Барселона" – "Лас-Пальмас" //

Президент "Барселоны": "Перенос игры с "Лас-Пальмасом" стоил бы нам шести очков" //

Месси – в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Лас-Пальмасом" //

Фанатская трибуна "Барселоны": "Если клуб не отменит матч – это сделаем мы" //

Матч "Барселона" – "Лас-Пальмас" пройдет без зрителей