"Леванте" - "Вальядолид": видеотрансляция матча - в 20.30

В матче 20-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 20 января, "Леванте" принимает "Вальядолид".

"Леванте" с 23 очками занимает 12-е место в чемпионате Испании. У "Вальядолида" 22 очка и 14-я позиция.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 2.08, ничья - 3,74, победа гостей - 3.76.

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Леванте" – "Вальядолид" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

"Леванте" – "Вальядолид": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 20-й тур, 20 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 20.30 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей