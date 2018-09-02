"Валенсия" Черышева vs "Леванте": видеотрансляция матча - в 13.00

В матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 2 сентября, встречаются "Леванте" и "Валенсия". Дерби двух команд из Валенсии в дневной игре ла лиги начнется в 13.00 по московскому времени.

Российский легионер "летучих мышей" Денис Черышев пока имеет в активе всего полчаса игрового времени в матче с "Эспаньолом" (0:2). "Валенсия" в двух набрала лишь одно очко (после ничей 1:1 с "Атлетико" на старте).

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"Леванте" – "Валенсия": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 3-й тур, 2 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 13.00 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей