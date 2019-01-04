"Леванте" сыграл вничью с "Жироной" в матче 18-го тура чемпионата Испании (2:2). В составе хозяев отличился хавбек Хосе Луис Моралес и защитник Хорхе Андухар. За гостей один гол забил полузащитник Кристиан Порту, а второй – хавбек Алейкс Гарсия.

Чемпионат Испании. Лига 1

18-й тур

"Леванте" – "Жирона" – 2:2 (0:1)

Голы: Порту, 31 (0:1). Моралес, 58 (1:1). Алейкс Гарсия, 72 (1:2). Коке, 86 (2:2).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Тоньо (Двамена, 85), Кабако, Постиго, Пьер, Кампанья, Вукчевич (Боатенг, 63), Барди, Рохер, Хасон (Коке, 71), Моралес.

"Жирона": Буну, Хонас Ромалью (Алькала, 90+2), Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту (Лосано, 74), Алейкс Гарсия (В.Фернандес, 83), Дуглас Луис, Гранель, Порро, Стуани.

Предупреждения: Постиго, 21. Тоньо, 28. Стуани, 35. Барди, 56.

Удаление: Постиго, 69.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

04 января. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".

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