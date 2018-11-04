"Леванте" сыграл вничью с "Вильярреалом" и догнал "Реал"

"Вильярреал" и "Леванте" в матче 11-го тура чемпионата Испании сыграли вничью - 1:1.

"Вильярреал" занимает 16-е место в турнирной таблице. "Леванте" располагается на седьмой строчке, имея столько же очков, сколько у "Реала".

Чемпионат Испании

Лига 1

11-й тур

"Вильярреал" - "Леванте" - 1:1 (0:0)

Голы: Мори, 77 - в свои ворота (0:1). Педраса, 90+3 (1:1).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме (Сансоне, 81), Альваро Гонсалес, Мори, Мигелон, Тригерос (Педраса, 75), Пабло Форнальс, Касерес, Чиквуэзе, Морено (Касорла, 65), Токо-Экамби.

"Леванте": Ойер Оласабаль, Тоньо, Постиго, Пьер, Чема, Рочина (Прцич, 72), Кампанья (Дукуре, 85), Барди, Рохер (Майораль, 61), Хасон, Моралес.

Предупреждения: Хауме, 30. Хасон, 31. Рочина, 37. Касерес, 39. Барди, 78. Альваро Гонсалес, 90+4.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

4 ноября. Вильярреал. Стадион "Estadio de la Ceramica".