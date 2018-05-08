"Леванте" разгромил "Леганес"

"Леванте" в заключительном матче 36-го тура чемпионата Испании разгромил "Леганес" - 3:0. По голу в этой встрече забили Моралес, Барди и Коке.

Чемпионат Испании

Лига 1

36-й тур

"Леганес" - "Леванте" - 0:3 (0:0)

Голы: Моралес, 55 (0:1). Барди, 59 (0:2). Коке, 77 (0:3).

"Леганес": Чампанье, Сиовас, Сальдуа, Бустинса, Рико, Рубен Перес (Брашанац, 56), Херард Гумбау, Эрасо, Амрабат (Омар, 64), Эль-Жар (Мантовани, 83), Бовю.

"Леванте": Ойер Оласабаль, Луна, Коке, Постиго, Чема, Кампанья, Моралес (Рохер, 71), Барди (Аль-Муваллад, 80), Лерма, Хасон (Рочина, 68), Боатенг.

Предупреждения: Рубен Перес, 19. Хасон, 35. Амрабат, 40. Бустинса, 61. Рико, 74. Омар, 79.

Удаление: Сальдуа (Леганес), 57.

Судья: Санчес Мартинес.

7 мая. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".